Теперь без бикини: историческое нововведение в пляжном гандболе

Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах / Фото: Коллаж: Сегодня
Официальный сайт Международной федерации гандбола IHF опубликовал обновленные правила, согласно которым женщины не обязаны играть в бикини и топах.
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Теперь пляжные гандболистки будут выступать в велосипедных шортах и майках. Осталось лишь требование, согласно которому женская форма должна плотно "прилегать к телу".
Смотрите как теперь будет выглядеть форма гандболисток.
Напомним, что во время чемпионата Европы по пляжному гандболу разгорелся скандал по поводу формы гандболисток. На матч за третье место сборная Норвегии вышла в шортах. За что и получила штраф в 1500 евро.
Еще перед континентальным первенством норвежки обратились в Европейскую федерацию с просьбой разрешить командам играть в шортах. Мол, спортсменки чувствуют себя неудобно в бикини во время движений.
После чего живущая в Норвегии австралийская активистка Талита Стоун стала собирать подписи для петиции об отмене "правила бикини". По мнению активистки смена правил станет "началом конца сексизма в отношении женщин и девушек в спорте".
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