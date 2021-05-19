Версія українською
$ 27,44
33,53

Такую грудь ладонью не удержишь! Голая велосипедистка – без фильтров

19 мая, 10:49

Андрей Трофимов

Огненная словацкая спортсменка-модель Люсия Яворчекова выдала очередную горячую фотосессию, во время которой сняла с себя верхнюю часть бикини

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка, а ныне звезда Instagram Люсия Яворчекова с недавних пор прописалась в райском уголке земного шара – мексиканском Тулуме. И оттуда балует своих 2,1 миллиона фолловеров знойными фотосессиями – одна откровеннее другой.

"Ни одному фильтру не удержать эту энергию", – так Люсия подписала очередную серию горячих снимков, на которых она позирует у пальмы в бикини, а затем снимает лифчик и с трудом удерживает пышную грудь ладонью

Читайте также:

Люсия Яворчекова Видео: Instagram

Новости на эту же тему:

Экс-футболист сборной отгулял свадьбу! Макали друг друга в торт, жених расплакался Хитрый ход: бразильский клуб назначает своими музами моделей для взрослых Зачем купальник на безлюдном пляже? Горячий отпуск подруги украинского футболиста Звезда MMA снялась в откровенной фотосессии: глаз не отвести
WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама