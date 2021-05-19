Такую грудь ладонью не удержишь! Голая велосипедистка – без фильтров

Огненная словацкая спортсменка-модель Люсия Яворчекова выдала очередную горячую фотосессию, во время которой сняла с себя верхнюю часть бикини

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка, а ныне звезда Instagram Люсия Яворчекова с недавних пор прописалась в райском уголке земного шара – мексиканском Тулуме. И оттуда балует своих 2,1 миллиона фолловеров знойными фотосессиями – одна откровеннее другой.