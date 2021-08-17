Так держать! Яремчук попал в сборную тура чемпионата Португалии

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images
Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук по итогам второго тура чемпионата Португалии попал в символическую сборную. Результативная игра украинца не осталась без внимания экспертов портала SofaScore, которые включили Яремчука в число лучших.
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Ранее украинский нападающий с помощью рикошета расписался в воротах московского Спартака, но в УЕФА посчитали, что это был автогол, поэтому Роману достался только результативный ассист.
Как уже сообщалось, Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где он забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста – киевское Динамо.