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Так тримати! Яремчук потрапив до збірної туру чемпіонату Португалії

Сергій Шаховець
17 серпня, 19:23
Український нападник вперше з'явився на полі в чемпіонаті Португалії і відразу потрапив у число кращих гравців туру

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук за підсумками другого туру чемпіонату Португалії потрапив до символічної збірної. Результативна гра українця не залишилася без уваги експертів порталу SofaScore, які включили Яремчука в число кращих.

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Нагадаємо, українець феєрично дебютував у чемпіонаті Португалії в поєдинку проти Ароки (2:0). Форвард "орлів" у першому таймі зумів забити гол у ворота суперника й віддати гольову передачу на партнера по команді.

Яремчук забиває перший гол в чемпіонаті Португалії

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Роман Яремчук справив фурор в чемпіонаті Португалії / Фото: SLBenfica

Раніше український нападник за допомогою рикошету розписався у воротах московського Спартака, але в УЄФА вирішили, що це був автогол, тому Роману дістався тільки результативний асист.

Роман Яремчук забив перший гол за Бенфіку / Фото: Reuters

Як уже повідомлялося, Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де він забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста – київське Динамо.

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