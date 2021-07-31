Свитолина против Рыбакиной на Олимпиаде: где и когда смотреть битву за "бронзу"

Украинская теннисистка Элина Свитолина в субботу, 31 июля, сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана в матче за бронзу Олимпийских игр в Токио-2020

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Поединок шестой ракетки мира Свитолиной и №20 WTA Рыбакиной в столице Японии начнется не ранее 10:30 по Киеву. Украина еще ни разу не брала медали Олимпиады в теннисе! Напомним, что в полуфинале Свитолина проиграла 22-летней Маркете Вондроушовой из Чехии – 3:6, 1:6.

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Бронзовую битву Свитолиной на Олимпиаде 31 июля можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. А также на каналах Eurosport.

Элина Свитолина и Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Рыбакина в полуфинале проиграла швейцарке Белинде Бенчич (№12 WTA) – 6:7, 6:4, 3:6. В личных встречах Элины и Елены счет пока равный – 1:1.



Фото ITF

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Напомним, что теннисисты в Токио массового жаловались на ужасные погодные условия в Токио. Свитолина признавалась, что из-за жары и сумасшедшей влажности на корте невозможно было дышать.

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.