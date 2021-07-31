Світоліна проти Рибакіної на Олімпіаді: де і коли дивитися битву за "бронзу"

Еліна Світоліна проти Олени Рибакіної / Фото: Reuters
Поєдинок шостої ракетки світу Світоліної і №20 WTA Рибакіної в столиці Японії почнеться не раніше 10:30 за Києвом . Україна ще жодного разу не брала медалі Олімпіади в тенісі! Нагадаємо, що у півфіналі Світоліна програла 22-річній Маркеті Вондроушовій з Чехії – 3:6, 1:6.
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Бронзову битву Світоліной на Олімпіаді 31 липня можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. А також на каналах Eurosport.
Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters
Рибакіна у півфіналі програла швейцарці Белінді Бенчіч (№12 WTA) – 6:7, 6:4, 3:6. В особистих зустрічах Еліни і Олени рахунок поки рівний – 1:1.
Фото ITF
Світоліна вдруге грає на Олімпіаді. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася чешці Петрі Квітовій.
Нагадаємо, що тенісисти в Токіо масового скаржилися на жахливі погодні умови. Світоліна зізнавалася, що через спеку і божевільну вологість на корті неможливо було дихати.
Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.
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