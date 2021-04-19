Суперлига выделит два места для команд из Франции: кому повезет

Французские клубы получат два места в Суперлиге, но пока неизвестно, как будет распределяться путевки, ведь сильнейшая команда лиги ПСЖ пока не может отказаться от Лиги чемпионов

Французские клубы получат две путевки в Суперлигу, о создании которой объявили сегодня. По информации AFP, в новом элитном турнире сможет сыграть чемпион страны и еще одна команда, но не указывается, какое место она должна занять во внутреннем чемпионате.

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Интересно, что сильнейшая команда Франции Пари Сен Жермен не может участвовать в Суперлиге из-за заинтересованности ее владельца Нассера аль-Хелаифиа в успешности Лиги чемпионов.

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Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм. Еще пять будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в топ-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.