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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Супербой Головкина пострадал из-за нового штамма коронавируса

Александр Трикиша
3 декабря, 09:12
Объединительный поединок между чемпионом IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Ретой Муратой, владеющим титулом WBA, перенесен

Геннадий Головкин / Фото: matchroomboxing

Битва двух чемпионов должна была состояться 29 декабря в Японии, однако в стране ужесточили карантинные правила в связи с появлением нового штамма коронавируса Омикрон.

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Ожидается, что бой состоится в первом квартале 2022 года, сообщает boxingscene.com.

/ Фото: Getty Images

На счету Головкина 41 победа, одно поражение и одна ничья в профи. Он в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда нокаутировал Камила Шеремета в седьмом раунде.

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Мурата провел свой предыдущий поединок в декабре 2019 года, победив Стивена Батлера. Всего на его счету 16 побед и два поражения.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира осужден на два года: нокаутировал женщину в стриптиз-клубе. Бывший чемпион мира в легком весе американец Роберт Истер осужден на два года условно за нанесение телесных повреждений женщине.