Супербій Головкіна постраждав через новий штам коронавірусу

Геннадій Головкін / Фото: matchroomboxing

Битва двох чемпіонів мала відбутися 29 грудня в Японії, однак у країні посилили карантинні правила у зв'язку з появою нового штаму коронавірусу Омікрон.

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Очікується, що бій відбудеться у першому кварталі 2022 року. boxingscene.com .

/ Фото: Getty Images

На рахунку Головкіна 41 перемога, одна поразка та одна нічия у профі. Він востаннє виходив на ринг у грудні 2020 року, коли нокаутував Каміла Шеремета у сьомому раунді.

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Мурата провів свій попередній поєдинок у грудні 2019 року, перемігши Стівена Батлера. Усього на його рахунку 16 перемог та дві поразки.

Раніше ми писали, що ексчемпіона світу засуджено на два роки: нокаутував жінку у стриптиз-клубі. Колишнього чемпіона світу у легкій вазі американця Роберта Істера засуджено на два роки умовно за завдання тілесних ушкоджень жінці.