4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Лілль --
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Супербій Головкіна постраждав через новий штам коронавірусу

Олександр Трикіша
3 грудня, 09:12
Об'єднавчий поєдинок між чемпіоном IBF та IBO у середній вазі казахстанцем Геннадієм Головкіним та японцем Ретою Муратою, який володіє титулом WBA, перенесено

Геннадій Головкін / Фото: matchroomboxing

Битва двох чемпіонів мала відбутися 29 грудня в Японії, однак у країні посилили карантинні правила у зв'язку з появою нового штаму коронавірусу Омікрон.

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Очікується, що бій відбудеться у першому кварталі 2022 року. boxingscene.com .

/ Фото: Getty Images

На рахунку Головкіна 41 перемога, одна поразка та одна нічия у профі. Він востаннє виходив на ринг у грудні 2020 року, коли нокаутував Каміла Шеремета у сьомому раунді.

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Мурата провів свій попередній поєдинок у грудні 2019 року, перемігши Стівена Батлера. Усього на його рахунку 16 перемог та дві поразки.

Раніше ми писали, що ексчемпіона світу засуджено на два роки: нокаутував жінку у стриптиз-клубі. Колишнього чемпіона світу у легкій вазі американця Роберта Істера засуджено на два роки умовно за завдання тілесних ушкоджень жінці.