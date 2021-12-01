Ексчемпіона світу засуджено на два роки: нокаутував жінку у стриптиз-клубі

Колишнього чемпіона світу у легкій вазі американця Роберта Істера засуджено на два роки умовно за завдання тілесних ушкоджень жінці

Роберт Істер засуджений на два роки умовно / Фото: Instagram

Істера було визнано винним у нападі. Йому також заборонили контактувати з жертвою та пройти програму з управління гнівом.

Про це повідомляє boxingscene.com.

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Інцидент трапився ще у серпні. Згідно з поліцейськими записами, Істер вдарив 28-річну жінку в обличчя, внаслідок чого вона знепритомніла. Жертва заявила поліції, що перед тим, як ударити її, боксер плюнув у неї.

Істер володів чемпіонським поясом IBF з 2016 до 2018 року. До речі, він завоював титул у поєдинку проти Річарда Коммі – наступного суперника Василя Ломаченка.

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Усього на рахунку американця 23 перемоги, одна поразка та одна нічия у профі. Boxrec.com ставить Роберта на 11-те місце у світі серед боксерів напівсередньої ваги.

Раніше ми писали, що супернику Ломаченка загрожує смертна кара за вбивство вагітної коханки. Відомий боксер убив свою коханку після відмови зробити аборт.

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Також ми писали, що чемпіона світу з боксу заарештували за пограбування. Так боксер відпочив зі своїми друзями у місцевому барі.