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Экс-чемпион мира осужден на два года: нокаутировал женщину в стриптиз-клубе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
1 декабря, 18:52
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Бывший чемпион мира в легком весе американец Роберт Истер осужден на два года условно за нанесение телесных повреждений женщине
Роберт Истер осужден на два года условно
Роберт Истер осужден на два года условно / Фото: Instagram

Истер был признан виновным в нападении. Ему также запретили контактировать с жертвой и пройти программу по управлению гневом.

Об этом сообщает boxingscene.com.

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Инцидент случился еще в августе. Согласно полицейским записям, Истер ударил 28-летнюю женщину в лицо, в результате чего она потеряла сознание. Жертва заявила полиции, что перед тем, как ударить ее, боксер плюнул в нее.

Истер владел чемпионским поясом IBF с 2016 по 2018 год. Кстати, завоевал он титул в поединке против Ричарда Комми – следующего соперника Василия Ломаченко.

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Всего на счету американца 23 победы, одно поражение и одна ничья в профи. Boxrec.com ставит Роберта на 11-е место в мире среди боксеров полусреднего веса.

Ранее мы писали, что сопернику Ломаченко грозит смертная казнь за убийство беременной любовницы. Известный боксер убил свою любовницу после отказа сделать аборт.

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Также мы писали, что чемпиона мира по боксу арестовали за ограбление. Так боксер отдохнул со своими друзьями в местном баре.

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