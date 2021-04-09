Сумасшедший гол из украинского дна! Такое в Лиге чемпионов не забивают

Интересным вышел 16-й тур во Второй лиге чемпионата Украины по футболу. Мы уже рассказывали, как у игрока Карпат украли футболку во время матча.

А в матче Балканы – Таврия был забит просто шикарный гол. На 86-й минуте Евгений Белоконь поразил ворота Балкан с центра поля! Таврия выиграла – 2:0.

В турнирной таблице Таврия на четвертом месте – 24 очка, у Балкан седьмая позиция – 12 очков. Лидирует Металл – 35.

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Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.

А еще перед этим гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте. В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.