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У украинского игрока украли футболку во время матча. Смотрите как это было

9 апреля, 18:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Забавный эпизод произошел во Второй лиге

В матче 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины по футболу между Карпатами из Галича и Эпицентром (Дунаевцы) произошел курьезный эпизод.

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На 64-й минуте нападающий Карпат Андрей Бей забил гол, после чего на радостях снял и бросил свою футболку. Отметив забитый мяч, форвард вернулся на то место, откуда начал свой забег, но майки там не обнаружил. Футболист развел руками, а затем обратился к фанатам, стоявшим за заградительной сеткой. Лишь после просьбы, игроку вернули футболку.

Гол Бея стал единственным в матче и принес Карпатам четвертую победу кряду.

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Ранее мы писали, что в матче Лиги Европы болбой бросил мяч в лицо игроку Ромы. Итальянцы отомстили за негостеприимство и увезли из Амстердама победу.

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футбол футболист футболка вторая лига

Источник: SportArena

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