Сумасшедшие голы 1/8 финала Евро-2020: вы выбираете Погба или Морату?

УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол 1/8 финала. Среди них – две звезды сборной Франции, которая сенсационно покинула чемпионат так рано

Гол Поля Погба Швейцарии / Фото: Reuters

На чемпионате Европы-2020 определились все участники четвертьфинала. После чего УЕФА выбрал четыре лучших гола, забитых в первом раунде плей-офф Евро. Украинских ударов не оказалось среди наиболее зрелищных мячей 1/8 финала, но у "сине-желтых" еще будет шанс удивить своим мастерством в матче с Англией.

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Давайте посмотрим на выбор УЕФА и проголосуем за лучший гол первого тура Евро-2020.

1. Альваро Мората (Хорватия – Испания – 3:5)

2. Торган Азар (Бельгия – Португалия – 1:0)

3. Поль Погба (Франция – Швейцария – 3:3 (4:5)

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4. Карим Бензема (Франция – Швейцария – 3:3 (4:5)

Кто забил самый красивый гол? Мората Торган Азар Погба Бензема

Тем временем аналитики не верят в Украину в 1/4 финала Евро-2020. По мнению букмекеров, в четвертьфинале 3 июля в Риме команда Андрея Шевченко проиграет англичанам, которые впоследствии выиграют чемпионат Европы.

Ранее мы рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы. Они не могли успокоиться после победного удара украинского нападающего Артема Довбика в экстра-тайме 1/8 финала со Швецией на Евро-2020