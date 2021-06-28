28 июня 72’
Хорватия 1
Испания 2
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
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Евро-2020

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Испания забила в свои ворота почти с центра поля. Такой автогол можно пересматривать вечно

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 июня, 19:40
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Голкипер сборной Испании Унаи Симон ошибся после паса назад и подправил мяч в собственные ворота в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии
Симон достает мяч из ворот, куда его сам и отправил
Симон достает мяч из ворот, куда его сам и отправил / Фото: Getty Images

В эти минуты в Копенгагене проходит матч 1/8 финала Евро-2020. Встречаются сборные Хорватии и Испании. На нашем сайте идет онлайн поединка Хорватия – Испания.

Испанцы очень активно начали встречу и проводят атаку за атакой. Тем неожиданнее стал гол в ворота Испании. На 20-й минуте Педри почти от центрального круга отдал пас своему вратарю. Пытаясь остановить мяч, голкипер Унай Симон неудачно подставил ногу, от которой мяч и закатился в ворота.

Ранее УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020. В одном ролике были собраны курьезные эпизоды группового этапа турнира.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
1:2 (72’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
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