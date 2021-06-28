Испания забила в свои ворота почти с центра поля. Такой автогол можно пересматривать вечно

Голкипер сборной Испании Унаи Симон ошибся после паса назад и подправил мяч в собственные ворота в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии

Симон достает мяч из ворот, куда его сам и отправил / Фото: Getty Images

В эти минуты в Копенгагене проходит матч 1/8 финала Евро-2020. Встречаются сборные Хорватии и Испании. На нашем сайте идет онлайн поединка Хорватия – Испания.

Испанцы очень активно начали встречу и проводят атаку за атакой. Тем неожиданнее стал гол в ворота Испании. На 20-й минуте Педри почти от центрального круга отдал пас своему вратарю. Пытаясь остановить мяч, голкипер Унай Симон неудачно подставил ногу, от которой мяч и закатился в ворота.

Ранее УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020. В одном ролике были собраны курьезные эпизоды группового этапа турнира.