2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Евро-2020

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Украину ни во что не ставят! Новые котировки на победителя Евро

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 13:15
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По мнению букмекеров, в четвертьфинале 3 июля в Риме команда Андрея Шевченко проиграет англичанам, которые впоследствии выиграют чемпионат Европы
Стерлинг, Зинченко и трофей Евро-2020
Стерлинг, Зинченко и трофей Евро-2020 / Фото: Reuters

Букмекеры не верят, что сборная Украины пройдет на Евро далее четвертьфинала, куда пробилась благодаря вчерашней победе над Швецией 2:1.

3 июля в Риме сборная Украины в 1/4 Евро-2020 сыграет с Англией.

Аналитики FAVBET оценивают вероятность победы Украины в этой встрече всего лишь в 20 процентов (коэффициент 4.90), а выигрыша англичан, следовательно, в 80 процентов (1.21).

Наиболее вероятным результатом предстоящего поединка букмекеры называют счет 2:0 в пользу англичан, с которым они накануне обыграли Германию.

При этом Англия, не пропустившая пока ни одного мяча на турнире, является главным фаворитом на выигрыш трофея. А Украина – последняя по котировкам на титул из восьми команд, продолжающих борьбу на Евро-2020.

Впрочем, Данию в 1992-м и в Грецию в 2004-м тоже не принимали в расчет, а они взяли и сенсационно выиграли те Евро.

Котировки на победителя Евро-2020

  • Англия – 2.80
  • Испания – 3.80
  • Италия – 4.80
  • Бельгия – 7.50
  • Дания – 10.00
  • Швейцария – 24.00
  • Чехия – 24.00
  • Украина – 25.00

Напомним, что победитель пары Украина – Англия сыграет в полуфинале Евро с лучшим в противостоянии Чехия – Дания.

Читайте также: Еще не вечер: Шева оценил шансы обыграть Англию в 1/4 финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
19:00
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