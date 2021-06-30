29 июня 19:00 Видео
Англия 2
Германия 0
29 июня 22:00 Видео
Швеция 1
Украина 2
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Еще не вечер: Шева оценил шансы обыграть Англию в 1/4 финала

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 08:27
Копировать ссылку
После победы над Швецией в Глазго главный тренер сборной Украины собирается навязать свой футбол англичанам 3 июля в Риме. Главное – восстановить силы
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Уже сегодня в 16:00 сборная Украины планирует вылететь из Глазго в Рим, где в субботу, 3 июля, сыграет в 1/4 Евро с Англией.

Накануне гол Добвика на 121-й минуте принес украинцам победу над Швецией 2:1.

Андрей Шевченко считает, что это еще не предел возможностей нашей команды на чемпионате Европы.

"Чтобы пройти Англию, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии – сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное – восстановить свои силы. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", – приводит слова Шевченко сайт УАФ

"Очень хорошо, что у нас было так много времени на подготовку к игре со Швецией. Теперь времени будет абсолютно мало. Сил отдали очень много", – добавил коуч украинцев

Напомним, в 1/8 финала Англия обыграла Германию 2:0 и осталась единственной командой на Евро-2020, не пропустившей пока ни одного мяча.

Смотрите, как Украина и Англия вышли в 1/4 финала Евро

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
2:0
Видео О матче
1:2
Видео О матче
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять