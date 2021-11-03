Судейство было в одну сторону! Игрок Шахтера недоволен результатом в Мадриде

Мудрик в матче против Реала / Фото: REUTERS
В четвертом туре Лиги чемпионов Шахтер проиграл Реалу в Мадриде. "Горняки" провели добротный поединок и потрепали нервы испанскому гранду.
"Эмоции такие, двоякие. Играли против большой команды, но не тот результат.
Реал – одна из самых сильных команд, и когда они играют хорошо, то всем тяжело. Ничья – это минимум, который должен быть. Мы не уступали. Возможно, фортуна и решения судьи не в нашу пользу.
Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что в одну сторону судейство было", – сказал после игры полузащитник Шахтера Михаил Мудрик.
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Кстати, лучший игрок матча Карим Бензема тоже похвалил "горняков". Француз признал, что победа над Шахтером далась Реалу очень тяжело.