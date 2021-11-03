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Суддівство було в один бік! Гравець Шахтаря незадоволений результатом у Мадриді

Любомир Луканюк
3 листопада, 22:29
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик вважає, що з Реалом можна було зіграти мінімум у нічию

Мудрик у матчі проти Реала / Фото: REUTERS

У четвертому турі Ліги чемпіонів Шахтар програв Реалу у Мадриді. "Гірники" провели добротний поєдинок і понервували іспанського гранда.

"Емоції такі, подвійні. Грали проти великої команди, але не той результат.

Реал – одна з найсильніших команд і коли вони грають добре, то всім важко. Нічия – це мінімум, який має бути. Ми не поступалися. Можливо, фортуна та рішення судді не на нашу користь.

Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що в один бік суддівство було", – сказав після гри півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик.

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До речі, найкращий гравець матчу Карім Бензема теж похвалив "гірників". Француз визнав, що перемога над Шахтарем далася Реалу дуже тяжко.