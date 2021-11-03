Суддівство було в один бік! Гравець Шахтаря незадоволений результатом у Мадриді

У четвертому турі Ліги чемпіонів Шахтар програв Реалу у Мадриді. "Гірники" провели добротний поєдинок і понервували іспанського гранда.

"Емоції такі, подвійні. Грали проти великої команди, але не той результат.

Реал – одна з найсильніших команд і коли вони грають добре, то всім важко. Нічия – це мінімум, який має бути. Ми не поступалися. Можливо, фортуна та рішення судді не на нашу користь.

Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що в один бік суддівство було", – сказав після гри півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик.