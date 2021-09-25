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Страшный сон Усика! Украинец потерпел первое поражение в карьере

Александр Трикиша
25 сентября, 22:11
В Лондоне продолжаются поединки андеркарта перед боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа. На ринг вышел украинец Максим Продан, но покинул его с поражением

Максим Продан проиграл Флориану Марку / Фото: REUTERS

Пока Усик и Джошуа готовятся к поединку, Продан и Флориан Марку из Албании разыгрывали титул IBF International в полусреднем весе. Усик – Джошуа смотреть можно на нашем сайте.

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Марку выглядел предпочтительнее в ринге и даже претендовал на нокдаун в третьем раунде, но рефери не засчитал падение Продана, посчитав, что украинец поскользнулся.

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Тем не менее, даже без нокдауна судьи все равно отдали победу Марку раздельным решением – 91: 99, 97: 93, 96: 94.

Для Продана это поражение стало первым в карьере. Сегодня позже в ринг выйдет еще один непобедимый украинец и будем надеется, что встреча с Джошуа не обернется для Усика кошмаром.

Максим Продан родился в селе Рингач Черновицкой области. Начинал заниматься боксом в Украине, а в 2014 году перебрался в Италию, где провел все свои поединки, кроме сегодняшнего.

Кстати, боксер благодаря корням бабушки с дедушкой сделал себе румынский паспорт, чтобы можно было легально находиться в Италии, однако выходит на бои с украинским и итальянским флагами.

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