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Страшний сон Усика! Українець зазнав першої поразки в кар'єрі

Олександр Трикіша
25 вересня, 22:11
У Лондоні тривають поєдинки андеркарту перед боєм між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. На ринг вийшов українець Максим Продан, але покинув його з поразкою

Максим Продан програв Флоріану Марку / Фото: REUTERS

Поки Усик і Джошуа готуються до поєдинку, Продан і Флоріан Марку з Албанії розігрували титул IBF International в напівсередній вазі. Усик – Джошуа дивитися можна на нашому сайті.

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Марку виглядав переважніше в рингу і навіть претендував на нокдаун у третьому раунді, але рефері не зарахував падіння Продана, порахувавши, що українець послизнувся.

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Проте, навіть без нокдауну судді все одно віддали перемогу Марку роздільним рішенням – 91:99, 97:93, 96:94.

Для Продана ця поразка стала першою в кар'єрі. Сьогодні пізніше в ринг вийде ще один непереможний українець і будемо сподівається, що зустріч з Джошуа не обернеться для Усика кошмаром.

Максим Продан народився в селі Рингач Чернівецької області. Починав займатися боксом в Україні, а в 2014 році перебрався до Італії, де провів всі свої поєдинки, крім сьогоднішнього.

До речі, боксер завдяки корінню бабусі з дідусем зробив собі румунський паспорт, щоб можна було легально перебувати в Італії, однак виходить на бої з українським та італійським прапорами.

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