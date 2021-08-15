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Спортсмен, доходам которого завидуют Месси и Роналду, ложится под нож

Олег Люлька
15 августа, 22:37
20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер выбыл до конца года – 40-летнему швейцарскому теннисисту требуется очередная операция на колене

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Легендарный Федерер пропустит остаток сезона.

Из-за проблем со здоровьем Роджера не было на Олимпиаде в Токио. По той же причине он не выступит на US Open (30 августа – 12 сентября).

Также под вопросом его участие в Australian Open в январе и вообще – продолжение карьеры.

"Я провел множество обследований, мне снова нужна операция на колене, – заявил Федерер в Instagram. – После этого мне придется пропустить много недель и месяцев, но я понимаю, что без этого никак. Надеюсь, я еще вернусь"

Напомним, Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. А до того вышел в 1/8 финала на Гарросе, после чего снялся с соревнований.

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Отметим, что Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2020 года – по данным Forbes, швейцарец заработал 106,3 млн долларов, опередив Криштиану Роналду (105 млн) и Лионеля Месси (104 млн).

А в мае от Федерера досталось, на тот момент, еще жениху, а ныне уже мужу Элины Свитолиной. Шутки ради Роджер принялся обстреливать Гаэля Монфиса мячами, одним из ударов угодив французу в пах! "С такими фокусами Элина может остаться без детей", – испугались фанаты.

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