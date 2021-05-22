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С такими трюками Свитолина может остаться без детей: Федерер жестко пошутил над Монфисом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 мая, 21:05
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Легендарный швейцарский теннисист принял участие в челлендже от влюбленных украинки и француза, но неудачно выстрелил мячом Гаэлю между ног
Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис

Лучшие теннисисты планеты в эти дни завершают подготовку к Открытому чемпионату Франции, который в понедельник стартует на грунтовых кортах Парижа. Украинка Элина Свитолина ее жених Гаэль Монфис порой тренируются вместе. А сегодня к ним присоединился и знаменитый швейцарец Роджер Федерер, который длительное время не выступал из-за травмы.

Кстати, в четверг Свитолина восхитила очаровательным платьем-вышиванкой.

Возлюбленные предложили некогда первой ракетке мира (сейчас – восьмой) принять участие в своеобразном челлендже. Нужно было "обстрелять" Гаэля мячами как можно ближе к телу. Однако 39-летний Федерер не прошел испытание. Уже третий его мяч полетел Монфису в пах! Пока француз корчился от боли (возможно, немного симулируя), Элина и Роджер посмеялись над случившимся.

"Никогда не повторяйте в домашних условиях", – сказала в камеру девушка.

Будем надеяться, что повреждение у Гаэля не окажется настолько серьезным, чтобы повлиять на его самочувствие.

На днях Монфис стал автором самого быстрого удара на турнире в Риме.

В прошлом году Элина успешнее "расстреляла" возлюбленого:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Недавно в сорочке нараспашку украинская теннисистка сверкнула в Италии.

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