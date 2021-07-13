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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Легенда Швейцарии пропустит Олимпиаду. Что не пустило Федерера в Токио?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 июля, 21:03
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Олимпийский чемпион в парном разряде Роджер Федерер вынужден отказаться от поездки на Игры в Токио из-за травмированного колена
Федерер нес флаг Швейцарии на открытии Игр-2004
Федерер нес флаг Швейцарии на открытии Игр-2004

Один из лучших теннисистов в истории, легендарный швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить Олимпийские игры в Токио. Об этом титулованный теннисист сообщил в соцсетях.

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"По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на Играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за нее на расстоянии", – написал Федерер в Instagram.

В день закрытия Олимпийских игр Роджеру Федереру должно исполниться 40 лет. Он 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Первая ракетка ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом. Старейший игрок, когда-либо возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде.

Ранее мы писали, что знаменитый украинский гимнаст погорел на мельдонии – Верняев еще попытается доказать свою невиновность, но Игры в Токио точно пройдут уже без него.

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Г
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Уэльс
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Швейцария
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Турция
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#
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И
Г
О
1
Бельгия
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7:1
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2
Дания
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
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Австрия
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6
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Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
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4
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