Легенда Швейцарии пропустит Олимпиаду. Что не пустило Федерера в Токио?

Олимпийский чемпион в парном разряде Роджер Федерер вынужден отказаться от поездки на Игры в Токио из-за травмированного колена

Федерер нес флаг Швейцарии на открытии Игр-2004

Один из лучших теннисистов в истории, легендарный швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить Олимпийские игры в Токио. Об этом титулованный теннисист сообщил в соцсетях.

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"По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на Играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за нее на расстоянии", – написал Федерер в Instagram.

В день закрытия Олимпийских игр Роджеру Федереру должно исполниться 40 лет. Он 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" и шестикратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Первая ракетка ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом. Старейший игрок, когда-либо возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде.

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