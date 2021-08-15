15 серпня 17:00 Відео
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Олександрія 1
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Спортсмен, доходам якого заздрять Мессі і Роналду, лягає під ніж

Олег Люлька
15 серпня, 22:37
20-разовий переможець турнірів Великого шолома Роджер Федерер вибув до кінця року – 40-річному швейцарському тенісистові потрібна чергова операція на коліні

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Легендарний Федерер пропустить залишок сезону.

Через проблеми зі здоров'ям Роджера не було на Олімпіаді в Токіо. З тієї ж причини він не виступить на US Open (30 серпня – 12 вересня).

Також під питанням його участь в Australian Open в січні і взагалі – продовження кар'єри.

"Я провів безліч обстежень, мені знову потрібна операція на коліні, – заявив Федерер в Instagram. – Після цього мені доведеться пропустити багато тижнів і місяців, але я розумію, що без цього ніяк. Сподіваюся, я ще повернуся"

Нагадаємо, Федерер не виходив на корт після Вімблдону, в чвертьфіналі якого поступився поляку Губерту Гуркачу. А до того вийшов до 1/8 фіналу на Гарросі, після чого знявся зі змагань.

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Відзначимо, що Федерер став найоплачуванішим спортсменом за підсумками 2020 року – за даними Forbes, швейцарець заробив 106,3 млн, випередивши Кріштіану Роналду (105 млн) і Ліонеля Мессі (104 млн).

А в травні від Федерера дісталося, на той момент, ще нареченому, а нині вже чоловікові Еліни Світоліної. Жартома Роджер почав обстрілювати Гаеля Монфіса м'ячами, одним із ударів поціливши французу в пах! "З такими фокусами Еліна може залишитися без дітей", – злякалися фанати.

Реклама