Сплю плохо – по два часа! Новый тренер будет готовить сборную Украины к финалам

Александр Петраков готовит сборную к отбору на ЧМ-2020 / Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков дал свое первое интервью на этом посту..

"Нужен результат – пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре.

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Новые игроки в сборной? В основной обойме будет 26 игроков – к уже названным игрокам присоединятся Тарас Качараба из пражской Славии и Даниил Сикан из Шахтера. Также до резервного списка включен Сергей Булеца из Зари.

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Перспективы сборной после трех ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие. Пять игр – это не клубный футбол, поэтому каждая игра – это финал. Ситуация как на чемпионате мира – вышел на поле, выиграл и прошел дальше, нет – поехал домой.

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Разговор с футболистами? Мы все друг друга хорошо знаем. Я уже разговаривал с игроками.

Эмоции от назначения? Сплю плохо – по два часа, потом просыпаюсь – не знаю, что дальше сказать. Приняли такое решение, но я умею держать удар", – сказал Петраков в интервью пресс-службе УАФ.