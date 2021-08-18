Где и когда первый матч сборной под руководством Петракова

Нового наставника национальной команды уже в сентябре ожидают три непростых поединка

Перед Александром Петраковым стоит непростая задача в отборе на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Сегодня Александр Петраков был назначен главным тренером сборной Украины. Теперь ему придется решать непростую задачу – выход на чемпионат мира 2022 года.

Реклама

Читайте также: 5 фактов о новом тренере сборной Украины

В сентябре Украина проведет три поединка. Свой первый матч у руля сборной Петраков проведет против сборной Казахстана. Отборочная игра в Нур-Султане состоится через две недели, 1 сентября. Начало – в 17:00.

Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

Уже через три дня после этого сборную Украины ожидает следующий матч квалификации. 4 сентября на киевском НСК Олимпийский "сине-желтые" примут действующих чемпионов мира – сборную Франции. Начало – в 21:45.

Реклама

Третий же сентябрьский поединок сборной Украины станет товарищеским. В Плзени наша национальная команда сыграет спарринг против Чехии. Встреча состоится 8 сентября. Начало – в 15:00.

Александр Петраков поведет сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Отметим, что после трех первых туров Украина набрала 3 балла и находится на второй позиции в отборочной группе с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном.

По регламенту победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, а обладатель второго места поспорит за путевку в Катар в плей-офф.