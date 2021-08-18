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Сплю погано – по дві години! Новий тренер буде готувати збірну України до фіналів

Любомир Луканюк
18 серпня, 09:15
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про підготовку до відбіркових матчів ЧС-2022, розмову з гравцями і емоції від призначення

Олександр Петраков готує збірну до відбору на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков дав своє перше інтерв'ю на цій посаді.

"Потрібен результат – п'ять ігор. Кожен матч буде фіналом. Зроблю все, що від мене залежить, щоб збірна потрапила на чемпіонат світу в Катарі.

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Нові гравці у збірній? В основній обоймі буде 26 гравців – до вже названих гравців приєднаються Тарас Качараба з празької Славії і Данило Сікан з Шахтаря. Також до резервного списку включено Сергій Булеца із Зорі.

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Перспективи збірної після трьох нічиїх на старті відбору ЧС-2022? Наші шанси хороші. П'ять ігор – це не клубний футбол, тому кожна гра – це фінал. Ситуація як на чемпіонаті світу – вийшов на поле, виграв і пройшов далі, ні – поїхав додому.

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Розмова з футболістами? Ми всі один одного добре знаємо. Я вже розмовляв з гравцями.

Емоції від призначення? Сплю погано – по дві години, потім прокидаюся – не знаю, що далі сказати. Прийняли таке рішення, але я вмію тримати удар", – сказав Петраков в інтерв'ю прес-службі УАФ.

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