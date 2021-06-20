Спивак победил Олейника в битве бывших украинцев в UFC

В октагоне сошлись два бойца, ранее представлявших Украины. Сейчас один выступает под флагом Молдовы, а второй переметнулся в Россию

Спивак и Олейник сошлись на турнире UFC Fight Night 190 / Фото: Getty Images

На турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе прошел интересный поединок. В октагоне сошлись два бойца, ранее представлявших Украину – Сергей Спивак и Алексей Олейник. Бой продлился все три раунда и завершился победой Спивака решением судей – 29:28, 29:28, 29:28.

Спивак родился в столице Молдовы – Кишиневе. Однако в украинском промоушене WWFC Сергей выступал под флагом Украины. И когда он подписал контракт с UFC, то на страницах СМИ фигурировал как украинский боец. Но на первый бой в промоушене он вышел уже под молдавским флагом и так выступает до сих пор.

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Олейник родился в Харькове и там начинал свою спортивную карьеру. В 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник заявил, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.