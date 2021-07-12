Сколько дадут итальянцам за победу на Евро-2020: вы будете удивлены

Футболисты сборной Италии заработали на чемпионате Европы 28,25 миллиона евро и получат премиальные из этой суммы, которую должен выплатить УЕФА

Сборная Италии с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

11 июля в финальном матче чемпионата Европы-2020 сборная Италии переиграла Англию в серии пенальти после 1:1 в основное и дополнительное время. А теперь стало известно, какие бонусы получит "Скуадра Адзурра" за титул. Ранее эксперт из Украины назвал англичан клоунами.

Читайте также: Болельщики погибли во время празднования победы Италии: тело достали и из канала Венеции

За победу на чемпионате Европы-2020 каждый футболист сборной Италии заработали не такие уж и сумасшедшие деньги – по 250 тысяч евро – сообщает Calciomercato. Если бы подопечные Роберто Манчини проиграли в финал, то получили бы по 200 тысяч евро. Если бы команда вылетела в полуфинале, то призовые составили бы 150 тысяч на особу, в 1/4-й – 80 тысяч.

Италия – чемпион Европы! / Фото: Reuters

Реклама

За весь чемпионат Европы сборная Италии заработала 28,25 миллиона евро призовых от УЕФА. Именно из этой суммы футболисты команды и получат свое вознаграждение.

А герой финала Евро запивал пиво колой на пресс-конференции.

Также мы сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии, которые не забили пенальти в финале Евро-2020.

Смотрите самые интересные моменты финала