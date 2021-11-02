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Шпаренко и Бейко: испанские СМИ издеваются над фамилиями динамовцев

Александр Трикиша
2 ноября, 16:41
Испанская пресса снова отличилась своим непрофессионализмом. Журналисты издания Marca с ошибками подали фамилии игроков Динамо перед матчем с Барселоной

Marca ошиблась с фамилиями украинских футболистов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо и Барселона сыграют сегодня в Киеве. Онлайн Динамо – Барселона уже есть на нашем сайте, а также доступен с помощью OLL.TV.

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В утреннем выпуске Marca попробовала угадать составы команд. Мало того, что они поставили в стартовый состав травмированного Миколенко, так еще и переставили флангами Цыганкова и Де Пену.

Однако больше всего досталось Николаю Шапаренко. По мнению испанских журналистов, его фамилия должна писаться как Шпаренко.

Резервных голкиперов Руслана Нещерета и Дениса Бойко они переименовали в Нещерата и Бейко соответственно, пишет ua.tribuna.com.

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Более того, испанцы даже неправильно написали название Динамо Киев (нужно Dynamo Kyiv).

Напомним, что ранее Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины, когда наша команда играла с испанцами в Лиге наций. Тогда Цыганков оказался Цыниковым. В этот раз они исправились, но пока не выучили его позицию на поле.

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