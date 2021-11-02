Шпаренко та Бейко: іспанські ЗМІ знущаються над прізвищами динамівців

Marca помилилася з прізвищами українських футболістів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо та Барселона зіграють сьогодні у Києві. Онлайн Динамо – Барселона вже є на нашому сайті, а також доступний за допомогою OLL.TV.

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У ранковому випуску Marca спробувала вгадати склади команд. Мало того, що вони поставили у стартовий склад травмованого Миколенка, то ще й переставили флангами Циганкова та Де Пену.

Проте найбільше дісталося Миколі Шапаренку. На думку іспанських журналістів, його прізвище має писатися як Шпаренко.

Резервних голкіперів Руслана Нещерета та Дениса Бойка вони перейменували на Нещерата та Бейка відповідно, пише ua.tribuna.com.

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Більше того, іспанці навіть неправильно написали назву Динамо Київ (потрібно Dynamo Kyiv).

Нагадаємо, що раніше Marca зробила помилки у прізвищах шести гравців збірної України, коли наша команда грала з іспанцями в Лізі націй. Тоді Циганков виявився Циніковим. Цього разу вони виправилися, але поки що не вивчили його позицію на полі.