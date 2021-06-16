Шовковский показал "дом" Украины в Бухаресте и готовится играть в большинстве

Тренер сборной Украины Александр Шовковский накануне матча Евро-2020 с Северной Македонией показал стадион в Бухаресте, на котором команда Шевченко проведет два поединка

Александр Шовковский на Национальном стадионе в Бухаресте / Фото: Instagram

Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб национальной команды на Евро-2020, показал дом "сине-желтых" на ближайшее время. Завтра, 17 июня, в Бухаресте Украина проведет матч против сборной Северной Македонии. В 1-м туре украинцы в борьбе проиграли Нидерландам 2:3.

Поединок с македонцами, а также заключительный матч группового этапа Украины с Австрией, пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте.

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"Этот стадион должен стать нашей домашней ареной на следующие два матча. Надеемся на бешеную поддержку болельщиков и готовимся играть в большинстве. Слава Украине!", – подписал фото в Instagram Шовковский.

Ранее мы сообщали, что УЕФА проведет судейский эксперимент над сборной Украины в матче с македонцами.

Также мы предлагаем вам выбрать лучший гол первого тура Евро-2020. УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол первого тура, среди них – полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который забил шикарный гол в ворота Нидерландов.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина