Шовковский показал "дом" Украины в Бухаресте и готовится играть в большинстве

Александр Шовковский на Национальном стадионе в Бухаресте / Фото: Instagram
Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб национальной команды на Евро-2020, показал дом "сине-желтых" на ближайшее время. Завтра, 17 июня, в Бухаресте Украина проведет матч против сборной Северной Македонии. В 1-м туре украинцы в борьбе проиграли Нидерландам 2:3.
Поединок с македонцами, а также заключительный матч группового этапа Украины с Австрией, пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте.
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"Этот стадион должен стать нашей домашней ареной на следующие два матча. Надеемся на бешеную поддержку болельщиков и готовимся играть в большинстве. Слава Украине!", – подписал фото в Instagram Шовковский.
Ранее мы сообщали, что УЕФА проведет судейский эксперимент над сборной Украины в матче с македонцами.
Также мы предлагаем вам выбрать лучший гол первого тура Евро-2020. УЕФА определил четырех претендентов на лучший гол первого тура, среди них – полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который забил шикарный гол в ворота Нидерландов.
Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина
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