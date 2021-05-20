Шлепну тебя по лысине: Фьюри предложил Джошуа бой на голых кулаках и ставку в 20 миллионов

Тайсон Фьюри обиделся на Энтони Джошуа из-за мошенника и хочет разобраться с чемпионом мира по трем основным версиям уже на этих выходных, но получил жесткий ответ

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото: Instagram

После того, как арбитражный судья отменил супербой Фьюри – Джошуа и обязал Тайсона провести 3-й бой с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября, между британскими чемпионами не утихают разборки в социальных сетях. Стоило Энтони Джошуа назвать Фьюри мошенником, как Цыганский король не выдержал и предложил бой на голых кулаках.

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"В тебе еще больше дерьма, чем в Эдди, несешь абсолютное дерьмо. Вся ваша команда знала, что у меня продолжался арбитраж, это было не в моей власти. Но я скажу тебе, если я мошенник, то давай подеремся на этих выходных на голых кулаках, пока один не сдастся? И давай каждый поставит 20 миллионов", – написал Фьюри в Twitter

Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа / Фото: Talksport

Ответ Джошуа на своей странице в Twitter не заставил себя долго ждать:

"Если был арбитраж, зачем объявлять миру, что мы проводим бой. Контракт на бой был подписан. За титул абсолютного чемпиона. Драка на голых кулаках? Ты хороший малыш, но не играй со мной, Люк. Я шлепну тебя по лысине, ты ничего не сделаешь. Потерянный человек"

Ранее Тайсон Фьюри объявил, что его объединительный поединок с Энтони Джошуа состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

А мы сообщали, что для боя Усика с Джошуа уже нашли дату.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters