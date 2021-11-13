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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Шеве скидок не делают: Динамо заломило неподъемную цену за Миколенко

Александр Трикиша
13 ноября, 12:23
С приходом в Дженоа Андрей Шевченко поставил задачу приобрести защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Но заполучить динамовца так просто не получится

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

Как мы писали ранее, Дженоа хочет купить Виталия Миколенко и арендовать Александра Зинченко.

Но планы руководства клуба подпортил ценник на динамовца. Как сообщает calciostyle.it, киевляне заломили за своего воспитанника 20 миллионов евро. Отметим, что transfermarkt.com оценивает 22-летнего украинца в 17 млн евро.

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Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа в настоящее время не готова тратить такую сумму. В клубе рассчитывают арендовать футболиста с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.

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Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.