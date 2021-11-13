Шеве скидок не делают: Динамо заломило неподъемную цену за Миколенко

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

Как мы писали ранее, Дженоа хочет купить Виталия Миколенко и арендовать Александра Зинченко.

Но планы руководства клуба подпортил ценник на динамовца. Как сообщает calciostyle.it, киевляне заломили за своего воспитанника 20 миллионов евро. Отметим, что transfermarkt.com оценивает 22-летнего украинца в 17 млн евро.

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Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженоа в настоящее время не готова тратить такую сумму. В клубе рассчитывают арендовать футболиста с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.

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Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.