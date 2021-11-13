13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Шеві знижок не роблять: Динамо заломило непідйомну ціну за Миколенка

Олександр Трикіша
13 листопада, 12:23
З приходом у Дженоа Андрій Шевченко поставив завдання придбати захисника збірної України Віталія Миколенка. Але отримати динамівця так просто не вийде

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Як ми писали раніше, Дженоа хоче купити Віталія Миколенка та орендувати Олександра Зінченка.

Але плани керівництва клубу зіпсував цінник на динамівця. Як повідомляє calciostyle.it, кияни заломили за свого вихованця 20 мільйонів євро. Зазначимо, що transfermarkt.com оцінює 22-річного українця у 17 млн євро.

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Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа нині не готова витрачати таку суму. У клубі розраховують орендувати футболіста із обов'язковим правом викупу за меншу суму.

Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.

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Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.