Шевченко в Бенфике: португальцы сделали заявление

Андрей Шевченко и Руй Кошта / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте португальской Бенфики, президентом которой является бывший партнер Андрея Шевченко по Милану Руй Кошта, появилось заявление относительно слухов о приглашении украинца на пост главного тренера лиссабонцев.

"Орлы" их опровергают, несмотря на дружбу Кошты и Шевы.

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"Бенфика сообщает, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после ухода Жорже Жезуса. Единственным тренером, к которому обратилась Бенфика, был Нелсон Вериссиму, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона", – сказано в заявлении лиссабонцев.

Экс-одноклубник Шевченко по Милану Руй Кошта является президентом Бенфики / Фото: Getty Images

Отметим, что в составе Милана Шевченко и Кошта выиграли Лигу чемпионов-2003. По слухам, не обошелся без связей Андрея и Руя недавний трансфер в Бенфику Романа Яремчука.

Шевченко и Яремчук / Фото: Getty Images

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Напомним, что в минувшую субботу Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа.

Помимо Бенфики, украинца сватают на пост главного тренера сборной Польши.

Но, по последним данным, поляки планируют назначить коучем своего специалиста – Адама Навалку.

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Тем временем эксперты советуют Шеве взять паузу, а затем перезагрузить карьеру, поехав к шейхам.