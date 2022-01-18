Шевченко в Бенфике: португальцы сделали заявление

Андрей Шевченко и Руй Кошта / Фото: Коллаж: Сегодня
На сайте португальской Бенфики, президентом которой является бывший партнер Андрея Шевченко по Милану Руй Кошта, появилось заявление относительно слухов о приглашении украинца на пост главного тренера лиссабонцев.
"Орлы" их опровергают, несмотря на дружбу Кошты и Шевы.
"Бенфика сообщает, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, кроме нынешнего, после ухода Жорже Жезуса. Единственным тренером, к которому обратилась Бенфика, был Нелсон Вериссиму, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона", – сказано в заявлении лиссабонцев.
Отметим, что в составе Милана Шевченко и Кошта выиграли Лигу чемпионов-2003. По слухам, не обошелся без связей Андрея и Руя недавний трансфер в Бенфику Романа Яремчука.
Напомним, что в минувшую субботу Шевченко уволили с должности главного тренера Дженоа.
Помимо Бенфики, украинца сватают на пост главного тренера сборной Польши.
Но, по последним данным, поляки планируют назначить коучем своего специалиста – Адама Навалку.
Тем временем эксперты советуют Шеве взять паузу, а затем перезагрузить карьеру, поехав к шейхам.