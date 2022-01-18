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Шевченко в Бенфіці: португальці зробили заяву

Андрій Трофімов
18 січня, 10:24
Лісабонський клуб відхрестився від запрошення Андрія Шевченка, минулої суботи звільненого з посади головного тренера Дженоа

Андрій Шевченко і Руй Кошта / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті португальської Бенфіки, президентом якої є колишній партнер Андрія Шевченка по Мілану Руй Кошта, з'явилася заява щодо чуток про запрошення українця на посаду головного тренера лісабонців.

"Орли" їх спростовують, незважаючи на дружбу Кошти та Шеви.

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"Бенфіка повідомляє, що не зверталася до Шевченка чи будь-якого іншого тренера, окрім нинішнього, після відходу Жорже Жезуса. Єдиним тренером, до якого звернулася Бенфіка, був Нелсон Верісіму, який керуватиме командою щонайменше до завершення цього сезону", – сказано в заяві лісабонців.

Ексодноклубник Шевченка по Мілану Руй Кошта є президентом Бенфіки / Фото: Getty Images

Зазначимо, що у складі Мілана Шевченко та Кошта виграли Лігу чемпіонів-2003. За чутками, не обійшовся без зв'язків Андрія та Руя нещодавній трансфер до Бенфіки Романа Яремчука.

Шевченко і Яремчук / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що минулої суботи Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа.

Крім Бенфіки, українця сватають на посаду головного тренера збірної Польщі.

Але, за останніми даними, поляки планують призначити коучем свого фахівця – Адама Навалку.

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Тим часом експерти радять Шеві взяти паузу, а потім перезавантажити кар'єру, поїхавши до шейхів.

Шева пропрацював у Дженоа два місяці / Фото: Getty Images