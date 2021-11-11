Шевченко – тренер? С ума сойти! Украинец удивил своего одноклубника по Милану

Шевченко и Костакурта играли вместе за Милан

Андрей Шевченко в этом сезона будет работать в чемпионате Италии. Он стал главным тренером Дженоа. Чем удивил своего бывшего партнера по Милану Алессандро Костакурту.

"Я даже не мог представить, что Шевченко будет тренировать. За годы в Милане я предполагал, что Пирло станет тренером, Гаттузо. Но не Шевченко. Если бы мне кто-то такое сказал тогда, я бы назвал его сумасшедшим".

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"Но то, что Шевченко показал во главе сборной Украины, доказывает – хороший тренер. В Дженоа ему будет помогать Мауро Тассотти, который будет играть решающее значение. Это будет отличный вызов", – цитирует Костакурту La Gazzetta dello Sport.

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Андрей Шевченко на первой тренировке в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Напомним, что дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.