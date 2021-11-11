Шевченко – тренер? З глузду з'їхати! Українець здивував свого одноклубника по Мілану

Шевченко і Костакурта грали разом за Мілан

Андрій Шевченко цього сезону працюватиме у чемпіонаті Італії. Він став головним тренером Дженоа. Чим здивував свого колишнього партнера по Мілану Алессандро Костакурту.

"Я навіть не міг уявити, що Шевченка тренуватиме. За роки в Мілані я припускав, що Пірло стане тренером, Гаттузо. Але не Шевченко. Якби мені хтось таке сказав тоді, я б назвав його божевільним".

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"Але те, що Шевченко показав на чолі збірної України, доводить – він хороший тренер. У Дженоа йому допомагатиме Мауро Тассотті, який гратиме вирішальне значення. Це буде відмінний виклик", – цитує Костакурту La Gazzetta dello Sport.

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Андрій Шевченко на першому тренуванні в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

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Зараз Дженоа займає 17-те місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.