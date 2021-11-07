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Шева тут как нищий: все зарплаты в Дженоа

Андрей Трофимов
7 ноября, 23:23
Андрей Шевченко будет далеко не самым высокооплачиваемым человеком в Дженоа, с которым подписал контракт до лета 2024 года

У Шевы зарплата 1,8 млн евро в год, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters

В воскресенье, 7 ноября, Андрей Шевченко поставил подпись под контрактом с Дженоа.

В качестве главного тренера "грифонов", одного из аутсайдеров Серии А, Шева дебютирует 21 ноября – домашним матчем против команды своего экс-наставника Жозе Муоринью, Ромы.

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Как мы сообщали, в Дженоа Шевченко будет получать 1,8 млн евро в год, что больше, чем было у него до этого в сборной Украины.

Однако на порядок меньше, чем у многих игроков Дженоа.

Отметим, что годовой зарплатный фонд на игроков в Дженоа, согласно данным Capology, составляет 35 млн евро в год.

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При этом больше, чем Шева, получают сразу шесть игроков "грифонов".

ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ ДЖЕНОА

  • Фелипе Кайседо (Эквадор) – 4 070 000 евро в год
  • Сальваторе Сиригу (Италия) – 3 700 000
  • Никола Максимович (Сербия) – 2 780 000
  • Эрнани (Бразилия) – 2 410 000 евро
  • Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000
  • Доменико Кришито (Италия) – 2 220 000
  • Милан Бадель (Хорватия) – 1 790 000
  • Стефано Стураро (Италия) – 1 540 000
  • Давиде Бираски (Италия) – 1 300 000
  • Андреа Масиелло (Италия) 1 300 000
  • Маттиа Бани (Италия) – 1 300 000
  • Калеб Экубан (Гана) – 1 280 000
  • Франческо Кассата (Италия) – 1 110 000
  • Иван Радованович (Сербия) – 1 110 000
  • Паоло Гильоне (Италия) – 1 110 000
  • Маноло Портанова (Италия) – 1 110 000
  • Маттиа Дестро (Италия) – 1 020 000
  • Горан Пандев (Северная Македония) – 930 000
  • Федерико Маркетти (Италия) – 740 000
  • Валон Бехрами (Швейцария) – 640 000
  • Стефано Сабелли (Италия) – 500,000
  • Андреа Камбьязо (Италия) – 220 000
  • Зинхо Ванхеусден (Бельгия) – 130 000
  • Филиппо Мелегони (Италия) – 60 000
  • Йохан Васкес (Мексика) – 50 000
  • Николо Ровелла (Италия) – 40 000

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

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Отметим, что, несмотря на пребывание в низу турнирной таблицы Серии А, Шевченко наверняка может рассчитывать на усиление состава дорогими игроками. Ведь не далее как в сентябре Дженоа за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram