Шева тут как нищий: все зарплаты в Дженоа

У Шевы зарплата 1,8 млн евро в год, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters
В воскресенье, 7 ноября, Андрей Шевченко поставил подпись под контрактом с Дженоа.
В качестве главного тренера "грифонов", одного из аутсайдеров Серии А, Шева дебютирует 21 ноября – домашним матчем против команды своего экс-наставника Жозе Муоринью, Ромы.
Как мы сообщали, в Дженоа Шевченко будет получать 1,8 млн евро в год, что больше, чем было у него до этого в сборной Украины.
Однако на порядок меньше, чем у многих игроков Дженоа.
Отметим, что годовой зарплатный фонд на игроков в Дженоа, согласно данным Capology, составляет 35 млн евро в год.
При этом больше, чем Шева, получают сразу шесть игроков "грифонов".
ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ ДЖЕНОА
- Фелипе Кайседо (Эквадор) – 4 070 000 евро в год
- Сальваторе Сиригу (Италия) – 3 700 000
- Никола Максимович (Сербия) – 2 780 000
- Эрнани (Бразилия) – 2 410 000 евро
- Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000
- Доменико Кришито (Италия) – 2 220 000
- Милан Бадель (Хорватия) – 1 790 000
- Стефано Стураро (Италия) – 1 540 000
- Давиде Бираски (Италия) – 1 300 000
- Андреа Масиелло (Италия) 1 300 000
- Маттиа Бани (Италия) – 1 300 000
- Калеб Экубан (Гана) – 1 280 000
- Франческо Кассата (Италия) – 1 110 000
- Иван Радованович (Сербия) – 1 110 000
- Паоло Гильоне (Италия) – 1 110 000
- Маноло Портанова (Италия) – 1 110 000
- Маттиа Дестро (Италия) – 1 020 000
- Горан Пандев (Северная Македония) – 930 000
- Федерико Маркетти (Италия) – 740 000
- Валон Бехрами (Швейцария) – 640 000
- Стефано Сабелли (Италия) – 500,000
- Андреа Камбьязо (Италия) – 220 000
- Зинхо Ванхеусден (Бельгия) – 130 000
- Филиппо Мелегони (Италия) – 60 000
- Йохан Васкес (Мексика) – 50 000
- Николо Ровелла (Италия) – 40 000
Отметим, что, несмотря на пребывание в низу турнирной таблицы Серии А, Шевченко наверняка может рассчитывать на усиление состава дорогими игроками. Ведь не далее как в сентябре Дженоа за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.