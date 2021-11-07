Шева тут как нищий: все зарплаты в Дженоа

У Шевы зарплата 1,8 млн евро в год, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters

В воскресенье, 7 ноября, Андрей Шевченко поставил подпись под контрактом с Дженоа.

В качестве главного тренера "грифонов", одного из аутсайдеров Серии А, Шева дебютирует 21 ноября – домашним матчем против команды своего экс-наставника Жозе Муоринью, Ромы.

Реклама

Как мы сообщали, в Дженоа Шевченко будет получать 1,8 млн евро в год, что больше, чем было у него до этого в сборной Украины.

Однако на порядок меньше, чем у многих игроков Дженоа.

Отметим, что годовой зарплатный фонд на игроков в Дженоа, согласно данным Capology, составляет 35 млн евро в год.

Реклама

При этом больше, чем Шева, получают сразу шесть игроков "грифонов".

ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ ДЖЕНОА

Фелипе Кайседо (Эквадор) – 4 070 000 евро в год

Сальваторе Сиригу (Италия) – 3 700 000

Никола Максимович (Сербия) – 2 780 000

Эрнани (Бразилия) – 2 410 000 евро

Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000

Доменико Кришито (Италия) – 2 220 000

Милан Бадель (Хорватия) – 1 790 000

Стефано Стураро (Италия) – 1 540 000

Давиде Бираски (Италия) – 1 300 000

Андреа Масиелло (Италия) 1 300 000

Маттиа Бани (Италия) – 1 300 000

Калеб Экубан (Гана) – 1 280 000

Франческо Кассата (Италия) – 1 110 000

Иван Радованович (Сербия) – 1 110 000

Паоло Гильоне (Италия) – 1 110 000

Маноло Портанова (Италия) – 1 110 000

Маттиа Дестро (Италия) – 1 020 000

Горан Пандев (Северная Македония) – 930 000

Федерико Маркетти (Италия) – 740 000

Валон Бехрами (Швейцария) – 640 000

Стефано Сабелли (Италия) – 500,000

Андреа Камбьязо (Италия) – 220 000

Зинхо Ванхеусден (Бельгия) – 130 000

Филиппо Мелегони (Италия) – 60 000

Йохан Васкес (Мексика) – 50 000

Николо Ровелла (Италия) – 40 000

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

Реклама

Отметим, что, несмотря на пребывание в низу турнирной таблицы Серии А, Шевченко наверняка может рассчитывать на усиление состава дорогими игроками. Ведь не далее как в сентябре Дженоа за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.