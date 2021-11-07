Шева тут як жебрак: усі зарплати у Дженоа

У Шеви зарплата 1,8 млн євро на рік, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters

У неділю, 7 листопада, Андрій Шевченко поставив підпис під контрактом із Дженоа.

Як головний тренер "грифонів", одного з аутсайдерів Серії А, Шева дебютує 21 листопада – домашнім матчем проти команди свого екснаставника Жозе Муорінью, Роми.

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Як ми повідомляли, у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік, що більше, ніж було в нього до цього у збірній України.

Однак значно менше, ніж у багатьох гравців Дженоа.

Зазначимо, що річний зарплатний фонд на гравців у Дженоа, згідно з даними Capology, становить 35 млн євро на рік.

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При цьому більше, ніж Шева, отримують одразу шість гравців "грифонів".

ЗАРПЛАТИ ГРАВЦІВ ДЖЕНОА

Феліпе Кайседо (Еквадор) – 4 070 000 євро на рік

Сальваторе Сірігу (Італія) – 3 700 000

Нікола Максимович (Сербія) – 2 780 000

Ернані (Бразилія) – 2 410 000 євро

Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000

Доменіко Крішито (Італія) – 2 220 000

Мілан Бадель (Хорватія) – 1 790 000

Стефано Стураро (Італія) – 1 540 000

Давіде Біраскі (Італія) – 1 300 000

Андреа Масієлло (Італія) 1 300 000

Маттіа Бані (Італія) – 1 300 000

Калеб Екубан (Гана) – 1 280 000

Франческо Кассата (Італія) – 1 110 000

Іван Радованович (Сербія) – 1 110 000

Паоло Гільйоне (Італія) – 1 110 000

Маноло Портанова (Італія) – 1 110 000

Маттіа Дестро (Італія) – 1 020 000

Горан Пандєв (Північна Македонія) – 930 000

Федеріко Маркетті (Італія) – 740 000

Валон Бехрамі (Швейцарія) – 640 000

Стефано Сабеллі (Італія) – 500,000

Андреа Камб'язо (Італія) – 220 000

Зінхо Ванхеусден (Бельгія) – 130 000

Філіппо Мелегоні (Італія) – 60 000

Йохан Васкес (Мексика) – 50 000

Ніколо Ровелла (Італія) – 40 000

Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

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Зазначимо, що попри перебування в низу турнірної таблиці Серії А Шевченко може розраховувати на посилення складу дорогими гравцями. Адже не далі як у вересні Дженоа за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.