Шева тут як жебрак: усі зарплати у Дженоа

У Шеви зарплата 1,8 млн євро на рік, у Кайседо - 4 млн / Фото: Getty Images, Reuters
У неділю, 7 листопада, Андрій Шевченко поставив підпис під контрактом із Дженоа.
Як головний тренер "грифонів", одного з аутсайдерів Серії А, Шева дебютує 21 листопада – домашнім матчем проти команди свого екснаставника Жозе Муорінью, Роми.
Як ми повідомляли, у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік, що більше, ніж було в нього до цього у збірній України.
Однак значно менше, ніж у багатьох гравців Дженоа.
Зазначимо, що річний зарплатний фонд на гравців у Дженоа, згідно з даними Capology, становить 35 млн євро на рік.
При цьому більше, ніж Шева, отримують одразу шість гравців "грифонів".
ЗАРПЛАТИ ГРАВЦІВ ДЖЕНОА
- Феліпе Кайседо (Еквадор) – 4 070 000 євро на рік
- Сальваторе Сірігу (Італія) – 3 700 000
- Нікола Максимович (Сербія) – 2 780 000
- Ернані (Бразилія) – 2 410 000 євро
- Мохамед Фарес (Алжир) – 2 220 000
- Доменіко Крішито (Італія) – 2 220 000
- Мілан Бадель (Хорватія) – 1 790 000
- Стефано Стураро (Італія) – 1 540 000
- Давіде Біраскі (Італія) – 1 300 000
- Андреа Масієлло (Італія) 1 300 000
- Маттіа Бані (Італія) – 1 300 000
- Калеб Екубан (Гана) – 1 280 000
- Франческо Кассата (Італія) – 1 110 000
- Іван Радованович (Сербія) – 1 110 000
- Паоло Гільйоне (Італія) – 1 110 000
- Маноло Портанова (Італія) – 1 110 000
- Маттіа Дестро (Італія) – 1 020 000
- Горан Пандєв (Північна Македонія) – 930 000
- Федеріко Маркетті (Італія) – 740 000
- Валон Бехрамі (Швейцарія) – 640 000
- Стефано Сабеллі (Італія) – 500,000
- Андреа Камб'язо (Італія) – 220 000
- Зінхо Ванхеусден (Бельгія) – 130 000
- Філіппо Мелегоні (Італія) – 60 000
- Йохан Васкес (Мексика) – 50 000
- Ніколо Ровелла (Італія) – 40 000
Зазначимо, що попри перебування в низу турнірної таблиці Серії А Шевченко може розраховувати на посилення складу дорогими гравцями. Адже не далі як у вересні Дженоа за 150 млн євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.