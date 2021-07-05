Шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто

Сборная Украины разочаровала игрой в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020, но подарила болельщикам массу эмоций за весь турнир. Почему не нужно критиковать команду Шевченко

Украина добилась на Евро-2020 исторического достижения / Фото: Reuters

Разгромным поражением от Англии в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины перечеркнула успешное выступление на турнире. Все принялись искать недостатки в игре команды Шевченко. Даже мы задали тренеру сборной пять неудобных вопросов. Но ведь был и позитив в игре сине-желтых!

1. Историческое достижение

Впервые в истории сборная Украины вышла из группы на чемпионате Европы, а затем обновила свое достижение, добравшись до четвертьфинала. Наша команда вошла в восьмерку лучших команд Европы, опередив такие сборные, как Германия, Португалия и Франция. Это ли не главное?

2. Футбол объединил страну

Каждый матч сборной Украины собирал у экранов телевизоров, в барах, фан-зонах сотни болельщиков. На эти два часа украинцы забывали все невзгоды, облачались в сине-желтые цвета, вместе поддерживали любимую команду и пели хит о Путине. Что еще так может объединять украинцев, как национальная сборная? (ответ в последнем пункте)

3. Опыт для игроков

Участие в турнире уровня чемпионата Европы – огромный опыт для наших футболистов. Не каждый день выпадает шанс поиграть на одном поле с Гарри Кейном или Рахимом Стерлингом. Даже игроки, просидевшие весь турнир на лавке запасных, будут помнить его всю жизнь и будут стремиться вернуться на такой праздник футбола.

4. Сборная заговорила на украинском

После победы над Швецией вспыхнул скандал из-за того, что футболисты дают комментарии на русском языке. Но наша команда вышла из этой ситуации победителями – игроки быстро перешли на родной язык и вернули любовь болельщиков. Правда, еще случаются ошибки, но это пройдет со временем.

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Футболисты сборной будут разговаривать на украинском языке / Фото: Reuters

5. Ярмоленко вернулся

Лидер и капитан сборной Украины не может записать себе в актив последние несколько сезонов. Как только Андрей наберет форму, тут же случается новая травма и он снова выбывает из игры на полгода. Но Евро показал, что Ярмолу еще рано списывать со счетов. Андрей стал автором двух голов и двух результативных передач. А еще его мяч претендует на звание самого красивого на Евро-2020. А как он потроллил Криштиану Роналду с колой...

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

6. Сделали Россию

Еще до старта Евро у россиян "подгорело" из-за формы нашей команды – контур Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!" подействовали на них, как красная тряпка на быка. Затем россияне возмущались формату турнира, когда их команда позорно вылетела из турнира, а сине-желтые пробились в 1/8 финала, а затем еще и в четвертьфинал вышли. Пришлось им признать, что Украина просто лучше играет в футбол.

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ