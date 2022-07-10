Шанс для украинцев. Шахтер отправится на сборы с одним легионером

Из многочисленного легиона "горняков" остался один Лассина Траоре / Фото: Коллаж: Сегодня

В 20-х числах августа стартует новый чемпионат Украины в Премьер-лиге. В связи с военными действиями клубы УПЛ покинули практически все легионеры. К слову, Дарио Срна считает, что ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков.

Донецкий Шахтер подготовку к следующему сезону УПЛ и Лиги чемпионов проведет в Нидерландах. Единственным легионером, который поедет на сборы с "горняками", будет Лассина Траоре. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

По данным источника, шанс проявить себя в команде получат многие футболисты Шахтера, выступавшие в аренде. Речь идет об Игоре Кирюханцеве, Алексее Кащуке, Дмитрии Топалове, Владиславе Вакуле, Олеге Очеретько, Дмитрии Крыськиве и Данииле Сикане.

Будут искать новый клуб Андрею Борячуку, который минувший сезон провел в аренде в Рухе.

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Усилить состав перед матчами ЛЧ Шахтер планирует за счет своих звездных воспитанников: Ярослава Ракицкого и Андрея Тотовицкого.

Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Шахтере / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее сообщалось, что "горняки" будут проводить матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве. Это благодарность Польше за помощь украинцам во время войны.

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