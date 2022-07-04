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Возвращение года. Шахтер "взорвет" трансферный рынок Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 июля, 20:49
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Воспитанник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий близок к возвращению в родной клуб
Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Шахтере
Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Шахтере / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился инсайдом, способным всколыхнуть трансферный рынок Украины.

По данным Вацко, экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вскоре пополнит состав донецкого клуба.

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"Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в Шахтер. Там точно идет переговорный процесс. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к завершению. Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения.

Как я понимаю, Шахтер планирует свое будущее с Ярославом Ракицким... Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас Шахтер будет очень и очень серьезно экономить", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

Напомним, Ярослав Ракицкий в первые дни российской агрессии расторг контракт с питерским Зенитом. Затем украинец присоединился к донецкому Шахтеру и даже сыграл в нескольких благотворительных матчах в рамках тура Shakhtar Global Tour For Peace.

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Ярославу Ракицкому 32 года. В составе "горняков" он провел большую часть карьеры – с 2009 по 2019 год. За это время он сыграл 325 матчей во всех турнирах, забил 14 голов.

Вместе с Шахтером Ракицкий восемь раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и 6 Суперкубков.

Ранее мы рассказывали, как экс-игрок Зенита закупил дроны для украинской армии.

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