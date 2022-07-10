Шанс для українців. Шахтар вирушить на збори з одним легіонером

З численного легіону "гірників" залишився один Лассіна Траоре / Фото: Колаж: Сьогодні

У 20-х числах серпня стартує новий чемпіонат України у Прем'єр-лізі. У зв'язку з воєнними діями клуби УПЛ залишили практично всі легіонери. До речі, Даріо Срна вважає, що ФІФА не захищає український футбол та його гравців.

Донецький Шахтар підготовку до наступного сезону УПЛ та Ліги чемпіонів проведе у Нідерландах. Єдиним легіонером, який поїде на збори із "гірниками", буде Лассіна Траоре. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас .

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Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

За даними джерела, шанс проявити себе в команді отримають багато футболістів Шахтаря, які виступали в оренді. Йдеться про Ігоря Кирюханцева, Олексія Кащука, Дмитра Топалова, Владислава Вакулу, Олега Очеретька, Дмитра Криськіва і Данила Сікана.

Шукатимуть новий клуб Андрію Борячуку, який минулий сезон провів в оренді у Руху.

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Підсилити склад перед матчами ЛЧ Шахтар планує за рахунок своїх зіркових вихованців: Ярослава Ракицького та Андрія Тотовицького.

Ярослав Ракіцький продовжить кар'єру у Шахтарі / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що "гірники" проводитимуть матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Варшаві. Це подяка Польщі за допомогу українцям під час війни.

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