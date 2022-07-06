ФІФА не захищає український футбол та його гравців – Срна

Директор донецького клубу пригрозив судом ФІФА, яка не захищає українські клуби під час війни

Росія знищує наші стадіони, ФІФА - клуби / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор Шахтаря Даріо Срна розкритикував Міжнародну федерацію футболу за відмову підтримати українські клуби під час війни. Також Срна повідомив, що Шахтар гратиме матчі Ліги чемпіонів у Варшаві.

"ФІФА не захищає український футбол та його гравців як УЄФА. Ми як клуби прагнемо знайти певний компроміс у цій складній ситуації. Інакше ми втратимо багато гравців безкоштовно, в які ми інвестували", – цитує Срну The Mirror.

Срна впевнений, що навіть під час війни потрібно грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

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Він також зазначив, що український клуб продовжуватиме боротися за гравців та існування, незважаючи на важкі умови.

"Ми боротимемося за наші клуби, тому що ми хочемо, щоб нас поважали – ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж і нашу повагу. Президент УЄФА Олександр Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, і якщо вони цього не зроблять, ми звернемося до суду", – резюмував Срна.

Нагадаємо, ФІФА, на відміну від УЄФА, не пішла на зустріч українським клубам за контрактами гравців, переважно легіонерів.

Крім того, ФІФА відкинула вимоги футбольного клубу Ріната Ахметова щодо повного виключення Росії з організації.

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Сама ж Росія шантажує ФІФА виходом із організації.