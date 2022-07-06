ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков – Срна

Директор донецкого клуба пригрозил судом ФИФА, которая не защищает украинские клубы во время войны

Россия уничтожает наши стадионы, ФИФА - клубы / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор Шахтера Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола за отказ поддержать украинские клубы во время войны. Также Срна сообщил, что Шахтер будет играть матчи Лиги чемпионов в Варшаве.

"ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков как УЕФА. Мы как клубы стремимся найти определенный компромисс в этой сложной ситуации. В противном случае мы потеряем много игроков бесплатно, в которых мы инвестировали", – цитирует Срну The Mirror.

Срна уверен, что даже во время войны нужно играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

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Он также отметил, что украинский клуб продолжит бороться за игроков и существование, несмотря на тяжелые условия.

"Мы будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и наше уважение. Президент УЕФА Александр Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы обратимся в суд", – резюмировал Срна.

Напомним, ФИФА в отличие от УЕФА не пошла на встречу украинским клубам по контрактам игроков, преимущественно легионеров.

Кроме того, ФИФА отвергла требования футбольного клуба Рината Ахметова о полном исключении России из организации.

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Сама же Россия шантажирует ФИФА выходом из организации.