Шанс для Моуринью отмыться от позора: результаты жеребьевки 1/4 Лиги конференций

Жеребьевка Лиги конференций / Фото: UEFA.com
Волей жребия итальянская Рома встретится с норвежским Буде-Глимт. Эти команды играли между собой на групповом этапе турнира и тогда Буде-Глимт уничтожил Рому со счетом 6:1.
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Это было самое крупное поражение в карьере Жозе Моуринью. Кстати, из группы Рома вышла благодаря характеру Зари, которую после матча поблагодарил португалец.
Результаты жеребьевки:
- Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Славия (Чехия)
- Марсель (Франция) – ПАОК (Греция)
- Лестер Сити (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
Первые матчи четвертьфинала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля.
Жеребьевка полуфинальной сетки:
- Лестер/ПСВ – Буде-Глимт/Рома
- Фейеноорд/Славия – Марсель/ПАОК
Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги конференций состоится 25 мая в Тиране (Албания).