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Шахтер теряет главного бомбардира: Лассину Траоре унесли на носилках

Александр Трикиша
28 сентября, 20:10
Основной нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре получил серьезную травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера

Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

Уже на 10-й минуте Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Онлайн матча Шахтер – Интер есть на нашем сайте.

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Подоспевшие медики сразу показали, что Траоре нужна замена. Поле футболист покинул на специальном автомобиле, а его ногу накрыли от лишних глаз. Вместо него вышел Тете.

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В текущем сезоне Траоре уже провел 13 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей. Потеря форварда станет существенной проблемой для Роберто де Дзерби.

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